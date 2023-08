Soldi dall’oligarca di Putin Ex Fbi si dichiara colpevole

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Charles McGonigal, cinquantaquattrenne già capo del controspionaggio dell’Fbi a New York e alla guida della WikiLeaks Task Force, si ètodi associazione a delinquere finalizzata alla violazione delle sanzioni statunitensi contro la Russia. Su di lui pendevano accuse più gravi di violazione delle sanzioni statunitensi e riciclaggio di denaro. In base al patteggiamento, la pena massima che McGonigal potrebbe scontare è di 5 anni, invece dei 20 che avrebbe altrimenti rischiato. La sentenza è fissata a dicembre. McGonigal era stato arrestato a gennaio all’aeroporto John F. Kennedy dagli ex colleghi dell’Fbi mentre tornava da un viaggio di lavoro all’estero. I fatti risalgono a cinque anni fa e coinvolgono l’oligarca russo Oleg Deripaska, considerato uno degli uomini più vicini al leader Vladimir, sanzionato dalle ...

