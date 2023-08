Sociologia | l’eredità di Francesco Alberoni Ricordo di un collega di discussioni

Roma allo sbando, il degrado della Capitale edi Virginia Raggi Non è (solo) un discorso politico. Da ...'immondizia ... Ci vorrebbero dotti studi dipolitica e psicologia ...attuale di Curry, dentro e fuori dal campo, prende ... le sconfitte, i successi, i campionati vinti, gli infortuni:'unico ... conferendogli la laurea in, con annesso il ritiro ...... che ha dichiarato di voler "portare avantidel mio ... si inserisce in realtà in un periodo storico in cui'interesse per ... esperta di storia edella scienza, "una sorta di ...

Addio a Francesco Alberoni: una vita dedicata alla sociologia e all ... Fortune Italia