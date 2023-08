Siria | la ' normalizzazione' del macellaio Assad soddisfa i ' fratelli arabi' | fratelli di sangue

Abbinare la parola "" allapiù che un ossimoro dovrebbe apparire un insulto ad un popolo devastato da dodici anni di guerra e da un terremoto apocalittico. Ma nei palazzi del potere arabi la memoria ...Dopo gli anni della guerra, ladi Bashar al Assad sta vivendo un periodo dicon tutti gli attori mediorientali The post Il disgelo siriano: così si è riaperto il dialogo con Damasco appeared first on ...... ma 'c'è ancora lavoro da fare prima di arrivare ad una cornice per ladei rapporti ... anche da Washington, come il principale avversario nell'area: l'Iran , alleato di Russia e. ...

Siria, riprende il processo di normalizzazione inter-arabo Agenzia ANSA

Lo riferiscono all'ANSA fonti diplomatiche arabe a Beirut, che riferiscono di un incontro lunedì scorso al Cairo tra i paesi membri del cosiddetto Gruppo di Amman, smentendo le voci secondo cui ci sar ...L’amministrazione Biden si accoda alla scia lasciata dal suo predecessore, Donald Trump, e dai suoi Accordi di Abramo e mette le basi per la firma, secondo un’indiscrezione pubblicata dal Wall Street ...