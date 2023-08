Sinner-Lajovic oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Jannikaffronterà Dusanal secondo turno deldi, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Fresco di primo trionfo in una Toronto, l’azzurro si presenta a Cincy con la mente più libera. Avrà modo di recuperare un po’ di energie e testare al meglio la sua condizione verso l’appuntamento più importante dell’estate, ovvero gli Us Open. L’esordio, almeno sulla carta, non dovrebbe essere di quelli più pericolosi. A sorpresa, infatti, Dusanha sconfitto al primo turno l’argentino Cerundolo e sarà lui dall’altra parte della rete rispetto a Jannik. Il serbo ha ottenuto i migliori risultati della carriera sulla terra rossa e non pare avere armi per poter dare filo da torcere al nostro numero uno. ...

Cincinnati, il programma di oggi sui nostri canali Su Sky Sport Summer (canale 201) dalle 17 Dalle 17: MUSETTI (Ita) - MEDVEDEV (Pero - Reggi) A seguire:(Ita) -(Boschetto - ......00 Davidovich Fokina vs (2) Djokovic Non prima delle 2:30 Sherif vs (7) Gauff Grandstand, a partire dalle 17:00 Musetti vs (3) Medvedev (8)vs (Q)Non prima delle 21:00 Zheng vs (WC) V.Jannikdopo il trionfo a Montreal si prepara per l'esordio a Cincinnati , dove dovrà vedersela contro il serbo Dusan. Ma nel tradizionale appuntamento pre - torneo con i media, è tornato sul ...

ATP Cincinnati, oggi Sinner-Lajovic e Musetti-Medvedev: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Dopo il successo di Toronto, torna in campo, direttamente al secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner, testa di serie numero 8, c ...Al di là delle qualità di Lajovic, da non sottovalutare visto il successo contro l’argentino Francisco Cerundolo nel primo turno, Sinner ha avuto pochissimo tempo per allenarsi e soprattutto adattarsi ...