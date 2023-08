Silandro a lutto per Celine | venerdì i funerali

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Saranno celebratialle 14, a, in Alto Adige, idiFrei Matzohl, la giovane donna di 21 anni trovata morta, accoltellata, la scorsa domenica mattina nell'appartamento dell'ex fidanzato Omer Cim, 28 anni, cittadino turco, unico indiziato del delitto che da due giorni si trova in carcere a Bolzano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che si terrà presso la casa circondariale del capoluogo altoatesino. A, il centro più importante della Val Venosta dove abitano poco più di seimila persone, le bandiere sono listate aper ricordareFrei Matzohl. Il Comune diha annunciato che sulle vetrine di ogni negozio del paese sarà affissa una frase dedicata a. La ...