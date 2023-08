Siena | il Palio dell’Assunta 2023 lo vince il cavallo scosso dell’Oca Caduto il favorito Tittia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Illoil, ossia senza fantino,. Un’attesa che si preannunciava molto lunga è invece terminata dopo appena mezz’ora, quando è entrata la mossa valida e cavalli e fantini sono partiti dai canapi. Subito in testa il– per la contrada della Giraffa con Abbasantesa – che ha vinto gli ultimi cinque Pali e puntava all’11esima vittoria personale. In una gara caratterizzata da diverse cadute, ad aggiudicarsi la vittoria è la contrada, grazie alZio Frac che arriva prima di tutti. Senza il fantino Carlo Sanna, detto Brigante,nelle fasi concitate della gara. L’Oca ha preso il comando dopo le cadute di ...

Abbasantesa e Antine Day sono stati portati alla clinica veterinaria del Ceppo. Il sindaco di Siena: 'Il Palio non è attrazione turistica, né lo sarà' "Il Palio non è un'attrazione turistica e non voglio che lo diventi". Così il sindaco di Siena Nicoletta Fabio durante la conferenza stampa.

Siena, 16 agosto 2023 – La contrada dell' Oca, la più vittoriosa di tutte in piazza del Campo, torna alla vittoria del Palio di Siena dopo 10 anni grazie al cavallo scosso Zio Frac e si aggiudica il ...Siena Il Palio di Siena dedicato all'Assunta è stato vinto dalla Contrada dell'Oca con il cavallo scosso. Zio Frac, un castrone baio di 8 anni, è arrivato al bandierino della mossa in piazza del Campo ...