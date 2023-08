Siena | il giorno del Palio  Dieci motivi per dieci Contrade Le carte per sognare la vittoria

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il quadro dell'Assunta, con le prospettive delle accoppiate sul tufo e le speranze dei rioni in Campo

I piani di Tittia per l'ennesimo trionfo, Scompiglio cerca il riscatto Oca e Chiocciola sperano, le volte che il fato ci ha messo lo zampino

La Torre non vince da otto anni: sulla carta il suo Palio è più impostato per contrastare la rivale Oca, ma può contare su un’accoppiata esperta. Tabacco è al sesto Palio, Carburo ha indubbio mestiere ...I piani di Tittia per l’ennesimo trionfo, Scompiglio cerca il riscatto Oca e Chiocciola sperano, le volte che il fato ci ha messo lo zampino ...