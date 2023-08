Sicilia | il pullman si ferma per una sosta | 20 migranti fuggono dalla stazione di servizio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Circa 20che si trovavano su unpartito da Trapani Milo sono scappati quando il mezzo si èto nelladi rifornimento di Caracoli sull’autostrada Palermo-Catania. Secondo le prime informazione erano cinque ipartiti con 70alla volta di Catania, mentre 114 dovevano andare a Reggio Calabria e 50 a Vibo Valentia. Alcune persone avevano chiesto che il bus sisse per andare in bagno. Una ventina diappena scesi dal mezzo sono fuggiti cercando di fare perdere le tracce nelle campagne circostanti. Sono iniziate le ricerche da parte di polizia e carabinieri. Alcunisono stati trovati, altri sono riusciti a fuggire. Per Ferragosto la Regionena e la ...

Secondo le prime informazione erano cinque ipartiti con 70 migranti alla volta di Catania, mentre 114 dovevano andare a Reggio Calabria e 50 a Vibo Valentia. Alcune persone avevano chiesto ...Uno deisi è fermato nella stazione di Caracoli sull'autostrada Palermo Catania. Alcuni migranti avevano chiesto di fermarsi per andare in bagno. Una ventina appena scesi dal mezzo sono ......le compagnie con apposititrasportano i passeggeri a Catania. Disagi per migliaia di viaggiatori che dovevano tornare a casa e per le persone che venivano a trascorrere le vacanze in. ...

Sicilia, il pullman si ferma per una sosta: 20 migranti fuggono dalla ... Open

Una ventina di migranti che erano su un pullman per essere trasferiti da Trapani Milo si sono dispersi quando il bus si è fermato nella stazione di rifornimento di Caracoli sull’autostrada Palermo-Cat ...Una ventina di migranti appena scesi dal mezzo sono fuggiti cercando di fare perdere le tracce nelle campagne circostanti.