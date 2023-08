Si siede sui binari e aspetta l’arrivo del treno | donna salvata dal personale di Trenitalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è seduta suie hato che sopraggiungesse il, probabilmente, per farla finita. Per fortuna, ildisi è accorta di questadi 57 anni di Nocera e ha avvertito le Forze dell’Ordine che sono accorse sul posto e l’hanno convinta a desistere dall’intento. Sul posto, immediatamente, un’ambulanza del 118 che ne ha verificato lo stato di salute per poi trasportarla in una struttura alberghiera. Stando a una prima ricostruzione, la, seguita da tempo dai servizi sociali, avrebbe accumulato una serie di problemi come la morte del compagno, le difficoltà economiche e la sospensione del reddito di cittadinanza, prima di decidere di compiere l’insano gesto. La prontezza del ...

Si tratta dei due gruppi tra i più influenti a Tripoli , doveuno dei due governi che si ... ha affermato in un comunicato di "seguire con preoccupazione" questi eventi e "il loro impatto...I pilastri del nuovo progetto si innestanoprecedenti, con l'aggiunta di una creazione di una ... Sulla cattedra di direttore sportivoBraulio Vázquez (Valencia, Real Valladolid) mentre in ...... lo segue molto spesso, solo che agisce in incognita, nel senso chesugli spalti come fosse ... A giudicare dai contenuti che ha postatosocial network nelle scorse ore, invece, sembra che ...

Si siede sui binari e attende l'arrivo del treno, polizia salva donna di 57 anni ilmattino.it

Le aveva rivolto frasi minacciose come: «Ti ammazzo, ti sotterro». E poi percosse, schiaffi, strattonamenti. Geloso, non voleva addirittura che la moglie uscisse in gonna, perché poteva attirare l’att ...Avrebbe tentato di suicidarsi, forsev. Una donna di 57 anni di Nocera, seguita da tempo dai servizi sociali, si era recata giorni fa sui binari della stazione di Nocera. Probabilmente per ...