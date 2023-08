Sì | siamo stati noi | colpo di scena | la foto che ribalta la guerra | Guarda

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi dello scorso ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea. La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del ponte. Il capo dell'Sbu, Vasyl Maliuk, ha detto alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali (i `Sea Baby') e che ne seguiranno altri. Maliuk non fornito dettagli sull'attacco dell'8 ottobre 2022. Intanto le difese missilistiche russe hanno abbattuto tre droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi nella regione di Kaluga, che confina con quella di Mosca: lo afferma oggi il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. "Intorno alle 5 ...

A fornire i dati al Fattoquotidiano.it è la Rete degli Studenti Medi :passati da una spesa ... I tetti sonofissati nel 2013 e mai alzati ma l'inflazione la sentono anche gli editori". Un'...Sonoproprio i due a dare l'allarme ai vigili del fuoco che, vista la zona impervia, hanno ... Per quanto riguarda i vaccini nella nostra regionea oltre 80mila somministrazioni a settimana: ...... con quanto amore dobbiamo lodarla noi che dalla Divina Maestàa Lei affidati, sotto i cui raggiprotetti, dalla cui manobenedetti, dalla cui graziairrorati, col cui ...

L'Fda ammette gli spot all'antivirale: «Siamo stati la cheerleader di ... La Verità

Dopo aver visto il finale di Heart of Stone, molti abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix si saranno certamente chiesti: Gal Gadot tornerà per Heart of Stone 2 Negli ultimi anni ...Realizzate in argento queste sono riconoscibili dalla presenza del volto di profilo del re Vittorio Emanuele III mentre l’altro lato è come detto facile da riconoscere con la scritta “20 centesimi” ...