Shayna Baszler | ”L’importante non è ciò che viene dopo | ma chi è il prossimo”

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha sconfitto Ronda Rousey a SummerSlam in un MMA Rules match.quella vittoria,ha fatto sapere a tutti che Ronda Rousey non si farà più vedere in WWE, mettendo in ridicolo la sua avversaria ed ex compagna di squadra. In un recente episodio di RAW Talk,ha avuto modo di riflettere sul suo futuro, sottolineando che non andrà a cercare unobiettivo ma bensì la sua prossima vittima. “Sembra che tutti quanti qui intorno si siano dimenticati chi sono davvero, di cosa sono capace e cosa mi interessa. Quindi sto semplicemente scorrendo la lista e lo sto ricordando a tutti, in modo tale che tutti riescano ad ammettere che sono la persona più cattiva nel roster. Quindi, la domanda da fare non è “Cosa...

Ronda per il momento ha deciso di lasciare la WWE. Non sappiamo quando deciderà di fare il suo ritorno, ma nel frattempo abbiamo già scoperto quale sarà il suo primo progetto al di fuori del wrestling ...