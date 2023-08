Sfugge all’alt dei Carabinieri e poi li aggredisce | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata del 12 agosto, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Fabio Avossa. Dovrà rispondere di violenza, minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella circostanza, l’uomo si è dato alla fuga dopo che i militari avevano imposto l’Alt per eseguire un controllo, ne è nato un inseguimento ma è stato infine bloccato. Si sarebbe poi rifiutato di fornire le proprie generalità, aggredendo un militare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.