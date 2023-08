... dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento della Protezionee dei Vigili del ... del vostro quotidiano essere aldella comunità. La competenza e il coraggio che dimostrate in ...La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, alSimona Baldassarre, ha deliberato di stanziare 823.353 euro sul Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità. Tale fondo comprende varie ...È stato pubblicato il bando per ilDigitale, promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri e rivolto a 4.629 operatori volontari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, i ...

Servizio civile digitale, oltre 4.600 posti per giovani tra 18 e 28 anni LA NAZIONE

ALLERTA METEO: Avviso della Protezione Civile, in arrivo Temporali, Grandine e Colpi di Vento Allerta Meteo Protezione Civile NazionaleLa protezione civile nazionale ha emesso un allerta meteo gialla ...I piloti dell'emergenza chiedono l'adeguamento delle retribuzioni. A Ferrragosto hanno assicurato il servizio, ma devolveranno il salario in beneficienza ...