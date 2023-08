Serie A | si ricomincia | Napoli e Inter le favorite

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma – Manca davvero poco al ritorno dellaA. Si inizia sabato 19 agosto, alle 18.30, con due match in contemporanea: Frosinone-ed Empoli-Vero. E proprio i campioni del, assieme all’finalista di Champions sono i favori per questa nuova stagione di Campionato, seguiti da Milan e Atalanta, rinnovate grazie al beneficio dei tanti soldi della Premier, Lazio e Juventus in terza fila. Ma attenzione anche a Roma e Fiorentina. Nel gruppo di centroclassifica, che non dovrebbe temere scivolate pericolose, ci sono in quinta fila Torino e Sassuolo e in sesta Monza e Udinese. Le altre, in forma decrescente, saranno impelagate in zona retrocessione: in settima fila si possono prevedere Bologna e Salernitana, in ottava Empoli e Genoa, in nona Lecce e Cagliari mentre in decima ci sono Verona e Frosinone, che ...