Serie A | Mourinho ‘pesca’ le coppie al Psg | arrivano Paredes e Renato Sanches

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-16 16:40:13 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Eil club italiano Roma Ho annunciato questo mercoledì la firma del portogheseSanchez poco dopo quello dell’argentino Leandroentrambi provenienti dal PSG francese. Il centrocampista, che indosserà il numero 20, entra a far parte della squadra romana “a titolo temporaneo e con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, spiega il club in un comunicato. “Sono molto contento di essere arrivato in questo grande club: il progetto del club mi ha conquistato, penso che giocare in Roma è la scelta ideale per me”, ha detto Sanchez. “Per ogni calciatore è molto importante sentire il sostegno dei tifosi. Nel mio caso, l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto sentire quanto questi ...

Commenta per primo I bookmaker sono sicuri: è l'Inter la favorita per laA 2023/2024 al via il prossimo weekend. I nerazzurri, terzi nello scorso campionato e ... la Roma di Joséè avanti ...... collezionò solamente 3 presenze in prima squadra con la formazione allenata danell'anno ... Nuova avventura inA per Charles De Ketelaere: il belga lascia il Milan e passa all'Atalanta ...... la Roma e Tiago Pinto stanno lavorando per garantire a Joséil tanto desiderato ... " Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Leggi i commenti Calciomercato as roma:...

Mourinho fa il conto alla rovescia: il gesto è tutto per la sua Roma Corriere dello Sport

(tuttosalernitana.com) Campionato che sti sta avvicinando a grandi falcate anche per la Roma di José Mourinho, chiamata a debuttare in Serie A in casa all’Olimpico domenica 20 agosto alle 18:30.Finalmente la Roma ha detto sì: importanti novità in vista per il tecnico portoghese che è stato definitivamente accontentato ...