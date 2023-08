Serie A femminile 2023 2024 | svelato il calendario | la Roma campione d’Italia esordisce contro il Milan

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Vedrà protagonisteil big match dellaeBay, in cui le giallorosse difendono il titolo conquistato la passata stagione. Lesseripartiranno quindi dalla trasferta sul campo delle rossonere. Fuori casa anche l’esordio della Juventus, che proverà a rifarsi dopo un’annata storta in campionato: la squadra di Montemurro sarà di scena a Pomigliano, con Como Women-Napoli, Fiorentina-Sassuolo e Sampdoria-Inter a completare il quadro della prima giornata prevista per il weekend tra sabato 16 e domenica 17 settembre. Dopo la prima giornata e la sosta per i primi due impegni della Nazionale nella nuova Nations League (in Svizzera e in casala Svezia), si ...