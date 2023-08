Serie A 2023 2024 | arbitri prima giornata | Rapuano per Udinese-Juventus | Bologna-Milan a Pairetto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Aia ha reso note quelle che saranno le designazioni degliper ladi. Il campionato italiano torna finalmente in campo e come da tradizione si inizia cn un week-end giocato in orari notturni. Un programma che si apre sabato alle 18:30 e si conclude con il posticipolunedì alle 20:45. FROSINONE-EMPOLI (Sabato 18:30)MASSIMI ZINGARELLI – SCATRAGLI IV: MANGANIELLO VAR: VALERI AVAR: GARIGLIO EMPOLI-VERONA (Sabato 18:30)MARCENARO CECCONI – BERCIGLI IV: LA PENNA VAR: DI PAOLO AVAR: SERRA GENOA-FIORENTINA (Sabato 20:45)AYROLDI LO CICERO – COLAROSSI IV: ABISSO VAR: DOVERI AVAR: MIELE INTER-MONZA (Sabato 20:45)COLOMBO BACCINI – CAPALDO IV: MARIANI VAR: NASCA AVAR: PATERNA SASSUOLO-ATALANTA (Domenica ...

