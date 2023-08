Sequestrati articoli per la casa | cos' hanno scoperto i finanzieri a Bologna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diindividuato un esercizio commerciale in zona “Croce Coperta” avente per oggetto la vendita di prodotti per lain genere, riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese, al cui interno venivano commercializzati, tra gli altri, apparecchi elettrici privi dei requisiti di Legge. Al contempo, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitanoeseguito un intervento ispettivo all'interno del mercato settimanale della “Montagnola”, nell'ambito del quale sono state rilevate, nei confronti di due commerciati di nazionalità pakistana ed equadoregna, numerose violazioni alla normativa prevista dal Codice del Consumo. Le operazioni svolteconsentito di sottoporre a sequestro complessivamente oltre 540.000 ...