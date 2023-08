Senso di appartenenza e cultura del territorio | torna ‘Il Pasto della Salamandra’

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiIlSalamandra, evento giunto alla sua XV edizione ed organizzato dal Forum dei Giovani di Grottolella, con il patrocinioamministrazione del Comune di Grottolella. Il tema scelto dagli organizzatori è fortemente simbolico, ma che induce alla riflessione: ildial, l’attaccamento alle propri radici … Restate!. Una tematica, questa scelta dai giovani, impegnativa e quanto mai attuale, che invita, da un lato, a preservare le tradizioni su cui vivono le piccole comunità e dall’altro incoraggia soprattutto i giovanissimi a restare nella bella e verde terra irpina e a costruirsi un futuro in loco e fare squadra per rilanciare i territori irpini partendo dalla riscoperta delle tradizioni e ...

Per giunta credo sia composta da persone che abbiano dei valori fondamentali per lo sport, soprattutto ildialla propria realtà, peculiarità che oggi è un po' difficile trovare ...... per il ricordo del nostro amico Fabrizio e anche per il lorodi, nell'aver portato a Capo Nord un po' tutti noi con lo stemma della nostra Comunità".Il nostrodell'io deriva in gran parte dalla nostraa uno o a più gruppi. Ma questo impulso " le sue origini e i suoi effetti sulla nostra mente e sulle nostre azioni " "resta un ...

Senso di appartenenza e cultura del territorio, torna 'Il Pasto della ... anteprima24.it

Dopo il comunicato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito alla situazione di Luciano Spalletti, Fabio Ravezzani si è espresso così sul ...Cantina degli artisti. Residenze di emergenti e mostre: così rinasce Tezze di Piave Un cognome che dichiara un’appartenenza, l’orgoglio delle proprie radici contadine, il desiderio di dare a queste ra ...