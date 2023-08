Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Agosto 2023 | Francisca Si Sposa Con Don Luis!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Seidal 21 al 25accetta dirsi con Don Luis per coprire la sua gravidanza. Anche Blanca è ormai vicinissima alle nozze… Seiprosegue e, nella settimana dal 21 al 25tornerà ad essere al centro dell’attenzione. La ragazza accetterà di convolare a nozze con Don Luis soltanto per una questione di convenienza. Intanto tutte le Silva, compresa Blanca, faranno i conti con il lutto per la morte di Cristobal. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Diana non vuole fare passi indietro nella sua relazione con Salvador e resta ...