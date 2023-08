Sedicenne pestato a Città della Pieve Due denunce | un minorenne finisce in comunità

La vittima dell'aggressione è ancora in terapia intensiva. I carabinieri hanno identificato due dei presunti responsabili dell'aggressione, entrambi minorenni di origini straniereTra i primi accorsi sul viale della brutale aggressione un diciottenne che conosce bene la vittima finita in ospedale. 'Poco prima in pista il fuggi fuggi generale, c'era uno con il taser'La vittima dell'aggressione è ancora in terapia intensiva. I carabinieri hanno identificato due dei presunti responsabili dell'aggressione, entrambi minorenni di origini straniere

Sedicenne pestato a Città della Pieve. Due denunce, un minorenne ...

La vittima dell’aggressione è ancora in terapia intensiva. I carabinieri hanno identificato due dei presunti responsabili dell'aggressione, entrambi minorenni di origini straniere ...Oltre ai due giovani, anche loro minorenni, già identificati e denunciati i Carabinieri di Città della Pieve cercano almeno altre quattro persone.