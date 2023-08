Scuola | famiglie sotto schiaffo del caro-libri | “Tetto sforato come sempre | ma mai come adesso” Le proposte di genitori e dirigenti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Maiquest’anno servirebbe un’azione forte per contrastare il”. A suonare il campanello d’allarme sono gli studenti e le associazioni dei. Ilmassimo di spesa, fissato dal ministero, è ormaiabbondantemente da anni ma lein questi giorni sono costrette a far fronte a un nuovo incremento rispetto al 2022. A fornire i dati al Fattoquotidiano.it è la Rete degli Studenti Medi: siamo passati da una spesa media (per i testi della secondaria di secondo grado) di 318 euro dell’anno scorso (già oltre il) a 340 euro. Se un libro di scienze, nel 2022, costava in media ventidue euro oggi la stessa edizione è aumentata di tre euro. Così idi italiano sono passati da 18 a ...

Scuola, famiglie sotto schiaffo del caro-libri: “Tetto sforato come sempre, ma mai come adesso” Il Fatto Quotidiano

