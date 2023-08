Scagliava frecce contro la madre dal balcone | la follia del 35enne

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ore di tensione in provincia di Cuneo dove un uomo si è barricato in casa gettando numerosi oggetti dale scagliandola: dopo una lunga negozazione con le forze dell'ordine, la situazione è tornata alla normalità

Cuneo, scagliava frecce dal balcone di casa contro la madre: fermato operaio 35enne Corriere della Sera

Ore di tensione in provincia di Cuneo dove un uomo si è barricato in casa gettando numerosi oggetti dal balcone e scagliando frecce contro la madre: dopo una lunga negozazione con le forze dell'ordine ...I fatti nella giornata di ieri, martedì 15 agosto. I Carabinieri hanno rinvenuto in casa sua due archi, una balestra, oltre ad un machete ed un discreto numero di coltelli ...