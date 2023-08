Sassuolo | ufficiale | preso Racic dal Valencia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nuovo acquisto per il, che ha acquistato il centrocampista Urosa titolo definitivo dal, come ha annunciato lo stesso club in una nota sul sito. Classe ’98,è un nazionale serbo con 11 presenze con la maglia delle Aquile Bianche, gioca come mediano ed è forte fisicamente anche grazie alla sua possente struttura, che sfiora i 2 metri. Cresciuto in patria,è stato acquistato dalnel 2018, e dopo due prestiti al Tenerife e Famalicao, ha disputato due stagioni in maglia taronja collezionando 49 presenze e 2 gol tra Liga e Copa del Rey. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Braga, dove è stato uno dei più continui con 41 partite condite anche da 4 reti. SportFace.