Sassuolo | sorpasso al Torino per un esterno

Commenta per primo Ilspinge per Marcus Pedersen , terzino classe 2000 del Feyenoord . Su di lui c'è anche il Torino che però deve completare prima l'uscita di Singo, ma ilnelle ultime ore ha fatto passi avanti. I neroverdi hanno infatti l' accordo con il giocatore e stanno definendo i dettagli della formula con il club olandese. Lo riporta Sportitalia .Il pari delarriva con Bajrami nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 33°, Pinamonti su rigore firma ilospite, ma al 91' Mazzocchi, di testa, porta le due ...L' Inter perché, già forte nel passato, oltre a sostituire il portiere Onana con Sommer (Bayern), ha ringiovanito la rosa con centrocampisti di qualità come Frattesi () e Samardzic (Udinese) ...

Sassuolo, sorpasso sul Torino per un terzino | Mercato ... Calciomercato.com

Sorpasso al fotofinish dell'Atalanta per Emil Holm. Sembrava definito il suo approdo al Sassuolo ma, come riporta Sky Sport, c'è.Il Sassuolo mette la freccia per il terzino destro norvegese del Feyenoord, Marcus Pedersen (classe 2000). Sorpassato il Torino, che per l'altra fascia pensa a Niccolò Corrado: sul classe 2000 della T ...