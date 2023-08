Saoirse Ronan | Ho capito che Paul Mescal sarebbe stato una star grazie a uno spot delle salsicce

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'attriceha svelato che aveva notato la bravura dia unodiandato in onda in Irlanda.ha rivelato il divertente momento in cui si è resa conto chediventato una. L'attrice, ha recitato accanto al collega in Foe, ha infatti rivelato un divertente aneddoto durante un'inrtervista rilasciata al magazine Harper's Bazaar. La rivelazione con unoRispondendo alle domande della rivista,ha dichiarato: "La prima volta che ho visto recitareè stata in unoper le ...