Sanna Marin | la foto al festival crea il panico Nuova vita | ecco perché

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Non se la passa male, l'ex premier finlandese che ha lasciato la guida del suo partito dopo la sconfitta alle elezioni nazionali del 3 aprile. Finita al centro di feroci polemiche dopo essere stata ripresa durante un party scatenato, la 37enne è oggi una delle conferenziere di un'agenzia di speaker, la Harry Walker, che rappresenta anche Michelle e Barack Obama, Hillary Clinton, Boris Johnson. "La sentiremo parlare di geopolitica e leadership femminile", spiega il Corriere della sera., che è stata la premier più giovane del suo Paese e ha gestito i complicati equilibriti dalla guerra in Ucraina dando il la all'ingresso della Finlandia nella Nato, continua a percorrere il doppio binario della politica e di una comunicazione libera e rilassata. Sui social passa da un post con la ...

... che include il partito di estrema destra anti - immigrati dei finlandesi, prevede la revoca della legislazione introdotta all'inizio dell'anno dall'ex premier, che imponeva alle autorità ...... compreso il Flow: fino ad oggi, almeno, perché a poco più di 24 ore dall'inizio delle danze (è il caso di dirlo: l'anno scorso, fece notizia il ballo dell'ex premier) l'organizzazione ...Oppure se si guarda ad altri socialdemocratici, a giovani donne comein Finlandia, se si guarda al Primo Ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, e così via, ci sono tanti grandi ...

La nuova vita di Sanna Marin, tra festival, politica e conferenze (nell'agenzia di Obama e Clinton) Corriere della Sera

Non se la passa male Sanna Marin, l'ex premier finlandese che ha lasciato la guida del suo partito dopo la sconfitta alle ...Sanna Marin, ex prima ministra più giovane della Finlandia, ha firmato un contratto per diventare speaker internazionale nell'agenzia che rappresenta anche gli Obama. E continua a mostrare vita privat ...