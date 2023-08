Sampdoria | offerta ufficiale per un obiettivo del Milan

Secondo Sky , tuttavia, laha presentato un'ufficiale per l'acquisto a titolo definitivo a 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita al club sudamericano con cui c'è da ...C'è l'dellaper Pellegrino La prima squadra italiana a muoversi su Pellegrino è stata la, che ha provato a prendere il difensore in prestito. Adesso, dopo le ...... le squadre favorite per il ritorno in Serie A sono Spezia e Parma, entrambe proposte a 5, insieme alla Cremonese, che oscilla tra 5 e 7, e allaa 6. Segue a poca distanza il ...

Sampdoria insiste per Pereyra: pronti a migliorare l'offerta contrattuale Sampdoria News

Il Milan, dopo aver già chiuso 8 colpi in entrata, vuole rinforzare il reparto difensivo. La prima scelta è Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco. La richiesta inziale per il greco è di 10 ...Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Il campionato di Serie B è pronto a ripartire. Dopo la scorsa stagione, piena di sorprese e colpi di scena, è già aperta la caccia all’ambita promozione nella massima ser ...