Samardzic sfumato | Inter ora ha due strade! Colpo in difesa? – Sky

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è ormai una trattativa definitivamente sfumata in casa. La dirigenza nerazzurra adesso deve capire come procedere e non solo a centrocampo. Di seguito le ultime di Sky Sport DUE STRADE – Lazarè una trattativa ormai definitivamente saltata in casa. La dirigenza nerazzurra non ha fatto alcun passo indietro con l’entourage del calciatore serbo che alla fine ha rinunciato a firmare. Adesso Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono capire come rimediare al mancatoe le strade sono due: la permanenza di Stefano Sensi, apparso in forma in questo pre-campionato oppure un’alternativa sia a Sensi che aper completare il reparto. Poi potrebbe arrivare unin-News - Ultime notizie e ...

Commenta per primo Saltato il trasferimento diall'Inter, èanche il passaggio di Giovanni Fabbian all'Udinese. Dopo una stagione positiva in Serie B in prestito alla Reggina, il centrocampista classe 2003 era stato inserito come ...L'affareè definitivamente, l' Inter ha deciso di interrompere la trattativa che avrebbe portato in nerazzurro il talento serbo dell' Udinese scatenando le reazioni del mondo nerazzurro. ......per l'Inter che dopo il ritorno di Arnatovic spera di chiudere per l'ingaggio didopo un ... ma tra la tentazione Juventus e le incertezze, il suo ritorno a Milano è definitivamente. ...

TMW - Finisce la telenovela Samardzic: sfumato definitivamente il suo passaggio all'Inter TUTTO mercato WEB

L'Inter si ritira, il giocatore per ora resta in Friuli ma è da sempre un pupillo del ds juventino e può spalancarsi un'autostrada con le mosse giuste ...Samardzic non sarà un nuovo calciatore dell'Inter. I nerazzurri, però, ora hanno un tesoretto importante da reinvestire sul mercato.