Samardzic | salta tutto con l’Inter | la decisione del club

la trattativa tra l'Inter e Lazar, secondo le ultime news di calciomercato. I nerazzurri, a quanto pare infastiditi dopo il cambio delle condizioni chieste dall'entourage del giocatore,...Niente da fare per Lazarl'arrivo in nerazzurro del centrocampista serboLazarnon sarà un giocatore dell'Inter. Nelle ultime ore non ci sono stati passi in avanti tra le parti come raccolto da ...la trattativa tra l'Inter e Lazar. I nerazzurri, infastidi dopo il cambio delle condizioni, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista dell'Udinese.

Calciomercato Inter, dopo Samardzic salta anche Fabbian Inter News 24

Milano, 16 ago. - (Adnkronos) - Salta la trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic. I nerazzurri, infastidi dopo il cambio delle condizioni, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista dell'Udi ...L’affare Samardzic è definitivamente saltato per l’Inter, che ha deciso di interrompere la trattativa con l’entourage del centrocampista serbo dell’Udinese: le nuove richieste avanzate dal padre del ...