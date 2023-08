Samardzic salta | ma non i soldi dell’Inter | dirottati su altro ruolo – Sky

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Inter ha poco più di venti milioni non più spesi pere ora li metterà su un. Di Marzio ha novità fresche di serata, dopo il fallimento della trattativa, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. LA SITUAZIONE – Sedici giorni alla fine del mercato e Gianluca Di Marzio dà aggiornamenti su cosa succederà adesso: «Lazarall’Interto? Da quello che abbiamo ricostruito questa mattina sì. Ma già ieri sera la percezione era quella del fastidio, del pessimismo, anche del voler dare un segnale. Quando ci sono situazioni con tre procuratori cambiati in dieci giorni, quando chiudi gli accordi e dopo due giorni ti dicono che non va bene e dev’essere cambiato, evidentemente l’Inter al di là del gradimento tecnico perha voluto dare un ...

Le società erano d'accordo, il giocatore aveva già effettuato le visite mediche. Ma le richieste del padre...non andrà all'Inter. I nerazzurri hanno deciso di tirarsi indietro e di non venire incontro alle richieste più alte per l'ingaggio al giocatore. Il serbo dunque continuerà ad allenarsi con l'...... visite mediche per De Ketelaere 13:42 Zielinski resta a Napoli, no all'Arabia 13:35 Lazio, Lloris sempre più vicino 12:23 La Roma ufficializza Sanches 11:13 Inter,l'arrivo di10:29 ...definitivamente la trattativa che avrebbe dovuto portare Lazardall'Udinese all'Inter. Il club nerazzurro ha infatti deciso di rinunciare all'acquisto del centrocampista serbo, dopo ...

Mercato Inter, Samardzic SALTA in maniera UFFICIALE: i dettagli! Inter News 24

Inter "tradita", Giuntoli pronto ad intavolare una trattativa per il giocatore che seguiva già ai tempi del Napoli.Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell'Inter. La notizia, che oggettivamente ha del clamoroso, anche se nelle ultime ore si era capito come tra il centrocampista dell'Udinese e il club allenato da ...