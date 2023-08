Samardzic lascia l’Inter | l’impatto a bilancio della non operazione

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non vestirà la maglia deldopo le visite mediche effettuate e la lunga attesa pre-firma. Firma che non ci sarà, alleggerendo (solo) ilvirtuale nerazzurro. La non-firma del talento serbo cambia in corsa i piani di calciomercato nerazzurri, almeno in teoria… (NON)STOP – E alla fine arriva la fumata nera. Nera ma non nerazzurra. Il centrocampista serbo Lazarnon vestirà la maglia delin questa stagione. A meno che non ci siano altri stravolgimenti… In attesa di altre puntate, la telenovela di calciomercato si chiude con un nulla di fatto. Un nulla di fatto che non cambia nulla sulreale delma su quello virtuale sì. Cosa cambia senza il classe 2002? Di ...