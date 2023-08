Samardzic-Inter | due diverse scuole di pensiero e adesso un rischio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è finalmente una telenovela chiusa in casa. Il club nerazzurro puòvoltare pagina, magari optando per la permanenza di Sensi. Riguardo al centrocampista dell’Udinese ci sono fondamentalmente duedi: l’ha fatto bene a non piegarsi oppure avrebbe potuto trovare un compromesso? DUEDI– Lazarrimane a Udine (per ora) e dunque la pistasi spegne definitamente. Il club nerazzurro non ha ceduto alle richieste dell’entourage del serbo che ha cambiato le carte in tavola dopo aver stipulato un accordo e dall’altra parte lo stesso centrocampista non ha saputo/potuto forzare la mano per portare a termine la trattativa. Finisce tutto così, in un nulla di ...