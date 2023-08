Samardzic da tutto a niente | anche l’Udinese dice no! E l’Inter ha la soluzione

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non sarà un giocatore del, compromettendo già da subito la sua carriera.è irritata dalla gestione della trattativa da parte del suo entourage, mentre i nerazzurri hanno già lain casa. CAMBIA– È definitivamente saltata la trattativa per Lazar, conche ha deciso di rinunciare al giocatore dopo quanto successo con i suoi procuratori. Decisive (in negativo) le richieste del padre, che insieme ai suoi collaboratori aveva avanzato nuove richieste economiche chiedendo commissioni più alte di quelle già concordate con l’ex intermediario. Questo ha chiaramente compromesso la carriera del giocatore, almeno nell’immediato. Nonostanteesse del West Ham o di altri club, ...

Si legge sull'edizione on line della Rosea:è tornato a Udine, si allenerà lontano dalla rosa in atteesa di trovare nuovi acquirenti. Su di lui c'è un timido interesse del West Ham, mentre ...... intercettato da Sky Sport al termine della cena di martedì sera con Marko Arnautovic, ha parlato della vicenda: 'Avete già raccontatovoi su. La ricostruzione è molto ...MILANO -- Inter: il matrimonio non si farà . La trattativa è fallita completamente in questa fase ... Erafatto: Inter e Udinese avevano trovato l'accordo economico e il giocatore aveva ...

Samardzic-Inter, il precedente: quando il padre fece saltare tutto col ... Calciomercato.com

La trattativa per portare Lazar Samardzic all’Inter è definitivamente sfumata. I nerazzurri, che ieri hanno mostrato pessimismo sulla buona riuscita dell’operazione anche per bocca del direttore sport ...sbotta LX. “L’Inter non ha i soldi per pagare Samardzic, altro che rinunciare…”, scrive Giovanni dando la sua versione. E Antonio elenca tutte le delusioni vissute dai tifosi dell’Inter nelle ultime ...