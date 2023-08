Samardzic | affare saltato definitivamente! L’Inter lo rimanda all’Udinese

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non sarà un giocatore del! Nonostante l’accordo raggiunto con i (primi) procuratori e le visite mediche già effettuate. La dirigenza nerazzurra loal mittente.– Niente da fare per quanto riguarda la questione Lazar. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche condopo che erano stati raggiunti gli accordi con i procuratori e con l’Udinese stesso. Nel corso delle ultime settimane però sono cambiati non solo i procuratori, ma anche gli accordi iniziali, infastidendo la dirigenza delche ha rinunciato al giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport,adesso tornerà...

