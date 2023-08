Salvini taglia fondi al Sud per finanziare opere al Nord | Lega ai ferri corti

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Non è un momento facile per ladi Matteo. I suoi militanti sono sempre meno, almeno un iscritto su tre lascia il partito e ad essere in crisi anche i conti delle quote annuali: nel 2022 gli introiti del partito si sono ridotti a 741mila euro rispetto al milione del 2021. Secondo quanto L'articolo proviene da Il Difforme.