Salvataggi in mare ma anche multe e denunce | il lungo Ferragosto della Guardia Costiera pontina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Gaeta – Quello appena trascorso è stato un weekend di inteso servizio per ladel Compartimento marittimo di Gaeta, che, allo scopo principale di rafforzare le condizioni di sicurezza in favore di diportisti e bagnantii 197 Km di costagiurisdizioneprovincia di Latina, isole comprese, ha posto in essere un’importante dispositivo di sicurezza in linea con le direttive ricevute dalla Direzione marittima di Civitavecchia. Durante le festività di, infatti, è stata assicurata una massiccia presenza di mezzi navali ine di pattuglie sui litorali e intensificati i controlli sul rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali alle quali l’utenza marittima è tenuta ad attenersi. Complessivamente sono stati impiegati ...

I securisti alla ricerca permanenti di gendarmi del, criminali e autocrati in prima fila, non ... Per quanto riguarda i, 64.764 migranti sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar e ...In particolare è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti die l'immissione indi corpi morti senza ...In particolare è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti die l'immissione indi corpi morti senza ...

Salvataggi in mare ma anche multe e denunce: il lungo Ferragosto ... Il Faro online

Assistendo alla scena, prima ancora della richiesta di soccorso, le unità cinofili della Sics si sono tuffate in mare ed hanno raggiunto e portato a riva i due ragazzini con l'aiuto di Cloe, un ...Quello appena trascorso è stato un week end di inteso servizio per la Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Gaeta, che, allo scopo principale di ...