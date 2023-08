Salerno | aggredisce Carabinieri durante un controllo e si dà alla fuga | arrestato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, nei giorni scorsi hanno tratto in, in flagranza di reato, per violenza, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, F. A. L’uomo, a seguito di uncircolazione stradale, si è datoe una volta bloccato si è rifiutato di fornire le proprie generalità, aggredendo un militare. Segui ZON.IT su Google News.

