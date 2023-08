Salernitana | il colpo Legowski è arrivato in città

...ez, concede a Belotti almeno un'occasione, quella casalinga contro la, in una partita ... che sia Zapata, Marcos Leonardo, Muriel o chissà quale altrodell'ultimo istante tenuto ancora ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...10 Redazione Sport 0 33 LECCE - Il Nardò piazza unferragostano con l'ingaggio dell'ala grande ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Salernitana, colpo a sorpresa per l'attacco: arriva dalla Giamaica Calciomercato.com

La Salernitana si prepara a chiudere quattro operazioni in entrata. Nel pomeriggio è arrivato a Salerno il centrocampista Mateusz Legowski, classe 2003, nazionale polacco, prelevato a titolo ...Sono giorni roventi sul mercato per la Salernitana. il club granata sta lavorando intensamente per riuscire a regalare a Paulo Sousa gli ultimi rinforzi necessari nella lotta alla salvezza. Il diretto ...