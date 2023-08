Sale sul treno sbagliato | si perde e finisce a Vicenza

(Di mercoledì 16 agosto 2023)sule, dopo aver trascorso una notte nella stazione di, si ritrova a vagare vicino alla strada provinciale 246 a Montecchio Maggiore, completamente disorientata. La protagonista di questa disavventura è un’anziana di 73 anni, residente nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) . Gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono intervenuti in zona San Vitale dopo...

A pesaresentiment degli investitori continuano a essere le notizie in arrivo dalla Cina , dove ...molto lo spread , raggiungendo +171 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre ...treno sbagliato e, dopo aver trascorso una notte nella stazione di Vicenza, si ritrova a vagare vicino alla strada provinciale 246 a Montecchio Maggiore, completamente disorientata. La ...I precedenti sono cinque: i treveloce sono andati a Fritz, i due sulla terra a Sonego . La ... Per Goldbet, invece, il successo di Lorenzo è quotato a 3.70; altrimenti, si: 3.75 per SISAL e ...

Metti una bustina di sale sul cruscotto: addio al problema odioso ... 0-100

La nota organizzatrice di eventi farà sfilare sul red carpet del Festival anche Sandra Milo e Rita Pavone ...I timori sull'economia cinese si riflettono sull'andamento delle quotazioni petrolifere, indebolendo il settore che vede Saipem (BIT: SPMI) e Eni (BIT: ENI) in calo rispettivamente del 2% e dello 0,6% ...