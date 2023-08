Salario minimo | le prossime tappe | dai tempi alla convenzione con il Cnel

(Di mercoledì 16 agosto 2023), dopo l’incontro tra le Meloni e le opposizioni è partito il contorovescia dei 60 giorni chiesta dpremier. Intanto, sono arrivate a 200 mila firme in pochi giorni la petizione online lanciata dalle opposizioni., leDopo il confronto tra la Meloni e le opposizioni sul, molti si chiedono quali saranno i prossimi passi dell’esecutivo mentre si aggiungono sempre di più firme nella petizione online. La premier si è data 60 giorni di tempo dall’ultimo incontro con le opposizioni per effettuare un intervento o meno sugli stipendi minimi. Dunque, il primo passo sarà fatto dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, guidato dall’ex ministro Renato ...

'Azione è pronta a discutere eventuali proposte del governo in materia di, purché si muovano sul terreno della concretezza e in tempi ragionevoli di attuazione', conclude Napoli.L'Aquila. "Ilè una misura di civiltà, da sancire con una legge dello Stato, in un Paese, l'Italia, che ha gli stipendi più bassi d'Europa, e dove tante lavoratrici e tanti lavoratori, anche con un ...ROMA - "La petizione per il #salariominimosubito ha superato le 200mila firme. Un risultato straordinario che dimostra che il Paese è con noi. Continuate a firmare per una retribuzione giusta su https:...

Salario minimo: come cambierebbe lo stipendio di un cameriere QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Pd ligure, durante le feste dell’unità itineranti, sta richiamando a sé sostenitori e simpatizzanti per firmare la petizione ...Roma, 16 agosto 2023 – Se la proposta del salario minimo passasse sarebbe una svolta per alcuni lavoratori del call center. Stando al contratto collettivo nazionale, oggi un operatore di primo livello ...