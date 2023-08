Salario minimo | Fratoianni e Calenda | “200mila firme per petizione”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – “Siamo ad un passo dalleper #Subito. Raggiungiamo questo risultato a Ferragosto! Facciamo firmare http://subito.it”. Lo scrive su twitter il segretario di Sinistra italiana, Nicola, rilanciando laper il. “In pochi giorni laper il #subito ha quasi raggiunto 200.000. Un grande risultato che dimostra che il Paese è con noi. Continuate a firmare”, scrive sui social Carlo, leader di Azione. “I contratti pirata non esistono e basta tirarli in ballo ogni qual volta si parli di...

ROMA - 'Ottima la campagna unitaria per il: una scelta per creare più giustizia. Ora portiamola insieme in ogni angolo d'Italia. L'alternativa nasce dall'unità e da scelte concrete che cambiano la vita delle persone'. È quanto ...Lo scrive su twitter il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, rilanciando la petizione per il. "In pochi giorni la petizione per il #salariominimosubito ha quasi ...' In pochi giorni la petizione per il #salariominimosubito ha quasi raggiunto 200.000 firme. Un grande risultato che dimostra che il Paese è con noi. Continuate a firmare '. Lo scrive su Twitter il ...

Ce lo hanno chiesto in tanti. Ma al momento, almeno a Matera, la petizione per il ”Salario minimo subito” si fa solo on line. Del resto finora non sono giunti comunicati da parte di partiti… Leggi ...(Adnkronos) – “Siamo ad un passo dalle 200mila firme per #SalarioMinimoSubito. Raggiungiamo questo risultato a Ferragosto! Facciamo firmare http://salariominimosubito.it”. Lo scrive su twitter il segr ...