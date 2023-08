Salario minimo | Catalfo M5s | ' grande sostegno per nostra pdl | Meloni non resti sorda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "L'obiettivo è raccogliere quante più firme possibili. Ascoltare e coinvolgere i cittadini e i lavoratori è un dovere per chi siede in Parlamento. A giudicare dalla risposta di questi primi giorni, in cui è stato tagliato il traguardo delle 200mila firme, mi sembra che quello delsia un tema molto sentito da tutti. Soprattutto da alcune fasce della popolazione come giovani e donne. Spero chee la sua maggioranza nonno sordi". Lo ha detto l'ex ministra del Lavoro Nunzia, del Movimento 5 stelle, in un'intervista a Fanpage parlando della raccolta firme adella pdl sullegale. L'incontro di venerdì scorso a Palazzo Chigi, per lei, era "l'occasione per entrare nel merito ...