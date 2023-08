Saeed Roustaee | il regista iraniano condannato a sei mesi di carcere per aver proiettato il suo film al Festival di Cannes | la decisione del tribunale di Teheran

Titolo Originale Bardarn - e Leyl Nazione Iran Anno Produzione 2022 Genere Drammatico Durata 165' Interpreti Taraneh Alidoosti Navid MohammadzadehPoursamimi Paymaan Maadi Farhad ......a Cannes 2023) a cura di Marco Grosoli FRUIT FESTIVAL PACIFICTION - Albert Serra a cura di Alessandro Ronchi ALCÀRRAS - Carla Simón a cura di Marco Catenacci LEILA E I SUOI FRATELLI -...Titolo Originale Bardarn - e Leyl Nazione Iran Anno Produzione 2022 Genere Drammatico Durata 165' Interpreti Taraneh Alidoosti Navid MohammadzadehPoursamimi Paymaan Maadi Farhad ...

Teheran, regista iraniano condannato per aver proiettato film a Cannes TGCOM

A court in Iran has sentenced prominent movie director Saeed Roustaee to six months’ prison for the screening of his film ‘Leila’s Brothers’ at the Cannes Film Festival in the past year, local media ...A court in Iran has sentenced prominent movie director Saeed Roustaee to six months' prison for the screening of his film "Leila's Brothers" at the Cannes Film Festival last year, local media reported ...