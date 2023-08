Sabrina Ferilli | le rivelazioni sulla maternità | “Non era del tutto la mia strada”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È raro chesi sbilancisua vita privata: da sempre restia a raccontare il rapporto con il marito Flavio Cattaneo e gli aspetti quotidiani della sua relazione, ha fatto un’eccezione per una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. L’attrice romana si è confessata parlando di politica, carriera, del suo matrimonio e della, un argomento spinoso e sul quale ha delle idee ben precise., la sua ideaNon ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, ma allo stesso tempo è sempre stata molto riservatasua vita privata. L’attrice romana non ha mai nascosto le sue idee, ...

Attraverso una lunga intervista concessa a Vanity Fair durante una pausa dalle registrazioni delle puntate di Tú sí que vales, dove anche il prossimo autunno sarà 'giudice popolare',è tornata a raccontarsi senza tanti filtri, offrendo un punto di vista inedito sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sull'attuale scenario politico. Dall'inizio sul set all'ultima ...Lunga intervista dipubblicata sulle pagine del numero di Vanity Fair uscito nelle edicole oggi. Nell'intervista in questione l'attrice, che a settembre rivedremo tra i giurati di Tu si que vales, ha ...parla della sua vita a 360 gradi nell'intervista rilasciata a Vanity Fair , senza però rinunciare a esprimere opinioni personali anche sulla politica. Lo fa al margine delle ...

Sabrina Ferilli sorprende tutti: "Meloni preparata. Schlein Fa fatica" Il Tempo

Sabrina Ferilli anni fa ha raccontato di aver provato ad adottare un bambino, ad avere un figlio ma non è stato possibile. Oggi a Vanity Fair Sabrina Ferilli torna sull’argomento, non si tira indietro ...Quante cose nascoste in una risata… Tante, soprattutto se la risata ha le fossette irresistibili di Sabrina Ferilli, 57 anni che non è solita a parlare della sua vita ...