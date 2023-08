Ryder Cup 2023 | i Molinari vicecapitani del team Europe

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Per la prima volta nella storia della competizione, due fratelli ricoprono questo ruolo “Per la prima volta nella storia dellaCup, due fratelli saranno tra idelallaCup di Roma. Dopo Edoardo, anche Francescoentra a far parte dello staff di Luke Donald verso la super sfida tra il Vecchio Continente e gli Usa che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre. Per un evento, il terzo al mondo per importanza mediatica, sempre più made in Italy”. Lo fa sapere la Federgolf con una nota. Si tratta di “un unicum, che rende ancora più prestigiosa questaCup che, sono sicuro, sarà indimenticabile”, ha affermato il ...

Per la prima volta nella storia della Ryder Cup due fratelli, peraltro italiani, ricopriranno il ruolo di vicecapitani del team Europe. Dopo Edoardo, anche Francesco Molinari farà parte dello staff de ...Ringrazio Luke Donald per aver pensato a me, è un grande capitano. Ritrovo mio fratello Edoardo ed è un cerchio che si chiude, con lui ho giocato la prima Ryder Cup e con lui sarò tra i vicecapitani ...