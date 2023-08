Russia | il generale Surovikin agli arresti domiciliari E’ un alleato del capo della Wagner | Prigozhin

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilrusso Sergei, ritenuto undeldiin esilio Evgeny, e’ stato rimosso dal suo ruolo e si trova. Lo scrive Politico, citando blogger e media militari russi. Il blog VChK-OGPU, considerato vicino alle forze di sicurezza russe, ha riferito domenica scorsa chesi trova “in una specie di”, non puo’ lasciare l’appartamento ma puo’ ricevere visite e ha incontrato molti dei suoi subordinati., noto come “Armageddon” per le sue strategie militari aggressive in Cecenia e Siria, scrive ancora Politico, non e’ stato visto in pubblico dal ...

...per un piano B Di un possibile piano B ha parlato il capo dell'ufficio del Segretario... Per inciso, l'ipotesi della cessione di parte dei territori ucraini allain cambio dell'adesione ...Ilrusso Sergei Surovikin, ritenuto un alleato del capo del Gruppo Wagner in esilio Yevgeny Prigozhin, sarebbe stato rimosso dal suo ruolo di guida nella guerra di Mosca contro l'Ucraina e ...... fornendo agli investitori e ai trader una visionedelle tendenze borsistiche globali ... soprattutto in Europa , sono stati scaturiti dalla nascita del conflitto trae Ucraina , che ha ...

Surovikin, uno dei più importanti generali russi, fino allo scorso gennaio comandante in capo delle operazioni in ucraina, sarebbe stato al corrente dei piani di ammutinamento di Yevgeny Prigozhin.