Rublo digitale | come funziona il progetto della Russia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È partito in fase sperimentale, è gestito ma dalla Banca centrale russa e dai servizi segreti dell'Fsb che ne supervisionano l'infrastruttura

Inoltre, da oggi, la Banca russa lancerà anche un. Un modo per cercare di limitare a lungo termine l'impatto delle restrizioni internazionali. Se in questa fase si tratta solo di un ...Nonostante la crisi della moneta, e i relativi tentativi di mettere un freno all'inflazione, Mosca prova a testare il "": una versione basata sulla tecnologia blockchain destinata - ...Oltre ciò, per proteggere il Paese dall'effetto delle sanzioni imposte dal mondo occidentale, la Banca di Russia ha lanciato il: si tratta di una valuta di nuova concezione fondata ...

La Russia ha deciso di alzare i tassi d'interesse per contrastare l'inflazione. Il rublo ne è stato immediatamente penalizzato.La banca centrale russa ha aumentato il tasso di riferimento di 350 punti base al 12%, con l'obiettivo di "limitare i rischi per la stabilità ...