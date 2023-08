Roma | ufficiale l’arrivo di Renato Sanches

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è un nuovo giocatore della: il portoghese arriva dal PSG in prestito con obbligo di riscattoè un nuovo giocatore della. Il portoghese arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito il comunicato del club. «L’ASè lieta di annunciare l’acquisto didal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Centrocampista, classe 1997,si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese (insieme a Rui Patricio) nel 2016, diventando il più giovane titolare della storia degli Europei e il più giovane marcatore di sempre ...

- Dopo Paredes, laufficializza anche Renato Sanches . Il centrocampista arriva dal Paris Saint - Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (dovrà giocare il 60% ...IL COMUNICATO - L'ASè lieta di annunciare l'acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint - Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. LE PAROLE -..."Sono molto felice di essere arrivato in questo grande club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nellasia la scelta ideale per me - le parole di Renato Sanches - Per ...

Sicurezza e controlli della Polizia Roma Capitale nel corso del week end e durante il ferragosto: 3 le persone fermate ed una arrestata Si sono svolti tra venerdì e domenica i controlli da parte della ...Dopo il ritorno di Paredes, il club giallorosso ufficializza un altro rinforzo in arrivo dal Psg: tutti i dettagli ...