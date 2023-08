Roma | Paredes sceglie il numero 16 De Rossi | “Sembra dipinto su di te”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Leandroè ufficialmente tornato a vestire la maglia della. Non una maglia qualunque, dal momento che l’argentino vestirà la16 storicamente appartenuta a Daniele De. La bandiera giallorossa ha però autorizzato, come dimostrano i messaggi sui social: “Bentornato a casa amico mio, questo‘te queda pintado’ (“su di te”, ndr)”. Lo stessodel resto avrebbe rivelato di aver chiesto a Deil “permesso” di poterre il16. Il tweet con il messaggio di DeIl messaggio di Daniele De#ASpic.twitter.com/8EsqdVYNrU — AS...

Il portoghese arriva dal Psg a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni- Dopo l'ufficialità di Leandro, arriva anche quella di Renato Sanches. Laha ufficializzato l'acquisto del centrocampista dal Paris Saint - Germain a titolo temporaneo con obbligo ...Vestirà la maglia numero 20 LEANDROalla(dal Psg) Il centrocampista argentino campione del mondo torna a giocare per la6 anni dopo la sua ultima partita , quella dell'addio al ...Laha consegnato a Mourinho in centrocampisti Sanches e, presi dal Paris Saint - Germain. Per l'attacco piaccono Marcos Leonardo e Zapata , ma restano calde anche le piste che portano a ...

Il contratto è valido fino al 30 giugno 2025: "Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa" ...Adnkronos) – Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, ha pubblicato un messaggio sui social per il suo ex compagno e amico Leandro Paredes, tornato ufficialmente oggi al club ...